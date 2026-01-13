Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
13.01.2026 23:28:08
Netflix weighs amending Warner Bros bid to make it all cash
Netflix shares have lost about a quarter of their value since the company’s pursuit of Warner Bros startedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!