Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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15.05.2026 10:28:00
Netflix: 250 Millionen Menschen schauen mit Werbeabo
Laut Netflix schauen mittlerweile monatlich 250 Millionen Menschen mit dem Werbeabonnement. Derweil soll der Streamingdienst ein KI-Studio aufbauen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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