Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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15.05.2026 10:28:00

Netflix: 250 Millionen Menschen schauen mit Werbeabo

Laut Netflix schauen mittlerweile monatlich 250 Millionen Menschen mit dem Werbeabonnement. Derweil soll der Streamingdienst ein KI-Studio aufbauen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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