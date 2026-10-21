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21.10.2026 16:29:02

Netflix: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Netflix (NASDAQ:NFLX) reaffirmed its core investment priorities while advancing its advertising technology and content partnerships. The streaming company's ability to maintain pricing power, deepen global member engagement, and expand cash flow will shape its value over the next five years. Three things management said stand out.

Image source: The Motley Fool.

Despite exploring live sports and short-form video, management concentrates capital where it earns the highest return. Original series and films retain subscriber attention and protect pricing power across every global market.

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13:34 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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