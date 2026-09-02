Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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03.09.2026 01:00:00
Netflix: A Streaming Giant at a Rare Discount?
Explore the exciting world of Netflix (NASDAQ: NFLX) with our contributing expert analysts in this Motley Fool Scoreboard episode. Check out the video below to gain valuable insights into market trends and potential investment opportunities! *Stock prices used were the prices of Jul. 22, 2026. The video was published on Sep. 2, 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Can Netflix remake Jersey Shore — and its property market? (Financial Times)
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28.08.26
|dailyAktien: Netflix – Unterbewertet im Abwärtstrend (NewsTool)
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28.08.26
|dailyAktien: Netflix – Unterbewertet im Abwärtstrend (NewsTool)
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27.08.26
|Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix (finanzen.at)
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27.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
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Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.