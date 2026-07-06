Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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06.07.2026 13:40:57
Netflix, Alphabet, Nike And A Consumer Defensive Stock On CNBC’s ‘Final Trades’
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