Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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09.04.2026 23:59:00
Netflix, big banks face a moment of truth as the Iran cease-fire rally meets earnings season
“Sawtooth” volatility pattern in options prices suggests a strong postearnings move for Netflix.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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06.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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02.04.26
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02.04.26
|NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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01.04.26
|Erste Schätzungen: Netflix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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30.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.03.26
|Netflix-Aktie tiefer: Preiserhöhung in den USA - droht der nächste Schritt in Deutschland? (finanzen.at)
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Analysen zu Netflix Inc.
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|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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