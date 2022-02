Netflix, Disney+ und Co: Streaming-Dienste kämpfen um Abonnenten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Von Benjamin Mullin und David MarcelisThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusDie Zahl der Abonnenten schnellt jedes Mal hoch, wenn Streaming-Dienste mit lang erwarteten Serien oder Filmen locken. Viele dieser neuen Kunden kündigen ihr Abo allerdings wieder innerhalb weniger Monate. Selbst für Streaming-Riesen wie Netflix ist das eine Herausforderung.Laut den Daten von Antenna, einem Unternehmen, das Abonnentenzahlen analysiert, müssen Streaming-Dienste immer wieder beliebte und oft teure Inhalte anbieten, um die unbeständige Kundschaft zufriedenzustellen.Streaming-Dienste müssen nicht nur riesige Bibliotheken mit alten Serien und Filmen aufbauen. Sie brauchen auch „jedes Quartal ein paar große, bekannte Kinofilme, damit sich das Abo für Kunden wirklich lohnt“, so Michael Nathanson, Analyst bei MoffettNathanson.Durch mehr Neuerscheinungen steigt die Zahl der Streaming-Abonnements, vor allem bei neueren Diensten. So konnte Disney+ zum Beispiel am Erscheinungstag des Musicals „Hamilton“ weit mehr neue US-Abonnenten gewinnen als an einem normalen Tag.Laut Antenna ist die Abonnentenzahl von HBO Max in den USA stark gestiegen, als „Wonder Woman 1984“ an Weihnachten 2020 herausgebracht wurde.Auch bei Apple TV+ kamen viele Abonnenten hinzu, als „Greyhound“ im Juli 2020 herauskam, ein Film über den Zweiten Weltkrieg mit Tom Hanks in der Hauptrolle.Doch viele behielten ihr Abo nur kurz. Rund die Hälfte der US-Zuschauer, die sich innerhalb von drei Tagen nach der Veröffentlichung von „Hamilton“, „Wonder Woman 1984“ und „Greyhound“ angemeldet hatten, haben sechs Monate später wieder gekündigt, wie die Daten von Antenna zeigen.Doch selbst wenn die Streaming-Dienste nur die Hälfte der Nutzer behalten, die sie während großer Nachfragewellen gewinnen, ist das immer noch eine beachtliche Zahl an Langzeit-Abonnenten.Bei allen Streaming-Anbietern kündigt jeden Monat ein Teil der Kunden sein Abo. Allerdings gewinnen sie im Laufe der Zeit mehr Nutzer hinzu, als sie verlieren. Doch Zuschauer, die einen Dienst direkt nach einer großen Neuerscheinung abonnieren, kündigen in der Regel deutlich schneller als der durchschnittliche Streaming-Kunde.Peacock, ein weiterer neuer Streaming-Dienst, besaß im letzten Sommer die Rechte für die Ausstrahlung der Olympischen Spiele in Tokio. In dieser Zeit ist die Zahl der US-Abonnenten stark gestiegen. Vier Monate später hatte der Dienst etwa die Hälfte dieser Abonnenten wieder verloren.Was die Sache noch erschwert ist, dass bei den meisten Diensten ein monatliches Abonnement abgeschlossen wird, sodass die Zuschauer leicht kündigen können, wenn sie eine bestimmte Sendung nicht mehr sehen wollen.Nutzer haben eine immer größere Auswahl an Streaming-Diensten. Seit 2019 gibt es unter anderem HBO Max, Disney+, Peacock, Apple TV+, Discovery+ und Paramount+. Sie kämpfen alle um Marktanteile mit etablierteren Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime Video.Laut der Medienforschungsgruppe Kagan haben US-Haushalte im vergangenen Jahr durchschnittlich 3,6 Streaming-Anbieter abonniert. Die Zahl der US-Abonnenten von Netflix, dem größten Streaming-Dienst des Landes, hat in den letzten Quartalen stagniert, wie Daten von MoffettNathanson zeigen.Bei der Veröffentlichung der Zahlen des vierten Quartals am 20. Januar erklärte Netflix, dass der steigende Wettbewerb das Unternehmen beeinträchtigen könnte. In Regionen, in denen Wettbewerber auf den Markt gekommen sind, wächst Netflix bisher jedoch weiter. Der Betriebsgewinn des Unternehmens sank in diesem Quartal auf 8,2 Prozent gegenüber 14,4 Prozent im Vorjahr. Netflix begründete den Rückgang zum Teil mit seinem größeren Programmangebot im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als die Produktion aufgrund von Corona teilweise eingestellt wurde. Die Netflix-Aktie brach um 22 Prozent ein, als das Unternehmen für das erste Quartal eine deutlich niedrigere Zahl an neuen Abonnenten prognostizierte als vor einem Jahr. Und das, obwohl das Unternehmen viele erfolgreiche Serien und Filme veröffentlicht hatte.„In einem wettbewerbsstarken Markt werden die Kosten für die Neugewinnung und Bindung von Kunden steigen“, so Nathanson.Laut dem Forschungsunternehmen Ampere Analysis gaben Streaming-Dienste im vergangenen Jahr etwa doppelt so viel für Medieninhalte aus wie im Jahr 2017 – sowohl für die Eigenproduktionen als auch für den Kauf der Rechte an alten Filmen und Serien.