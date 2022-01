Netflix: Ist das der Todestoß?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem schwachen Ausblick für die Q1-Zahlen hat die Netflix -Aktie auch am Montag wieder an Wert verloren. Mit Peacock startet ab heute ein nächster großer Streamingdienst in Deutschland. Die starke Konkurrenz könnte zu einer ernsthaften Bedrohung für Netflix werden.Mit Peacock tritt ein starker Player in den deutschen Streaming-Markt ein. Der Streamingdienst gehört zu NBC Universal, einer Tochtergesellschaft des Telekommunikationsriesen Comcast.In den USA verzeichnet Peacock seit der Gründung 2020 bereits ein starkes Wachstum. Mehr als 50 Millionen Abonnenten nutzten das Angebot im zweiten Quartal 2021. Auf Peacock lassen sich über 1.500 Filme und über 500 Serien von Universal Pictures streamen.In Deutschland ist Peacock keine eigenständige Plattform, sondern Teil des Gesamtpakets von Sky. Für Abonnenten ist das zunächst noch überschaubare Programm an hochklassigen Titeln daher kostenlos und soll stetig erweitert werden.Die Stellung von Netflix als Weltmarktführer scheint ins Wanken zu geraten. Der Kundenansturm nach dem Corona-Boom lässt nach und das Unternehmen erhält starke Konkurrenz. Für das laufende Quartal rechnet Netflix mit lediglich 2,5 Millionen Neukunden.