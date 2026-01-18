Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
18.01.2026 11:24:00
Netflix: Keine Änderung an Kino-Zeitfenster nach Warner-Kauf
Dass Netflix als Streaming-Spezialist das Hollywood-Studio Warner Bros. kaufen könnte, sorgt für Unruhe bei Kino-Betreibern. Netflix beschwichtigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
