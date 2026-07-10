Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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10.07.2026 09:16:00
Netflix: Lineare Kanäle gegen die Streaming-Müdigkeit
Netflix-Nutzer verbringen weniger Zeit mit dem Dienst. Intern diskutiert das Unternehmen Live-Kanäle und Abo-Bundles, berichtet das Wall Street Journal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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