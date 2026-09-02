Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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02.09.2026 17:11:00

Netflix, MercadoLibre, and Tesla Are All Underperforming the S&P 500. Here's the 1 Stock I'd Buy in September.

Netflix (NASDAQ: NFLX), MercadoLibre (NASDAQ: MELI), and Tesla (NASDAQ: TSLA) are having a challenging year. The three stocks are trading 14%, 3%, and 21% lower, respectively, in 2026. They are all trailing the otherwise rising general market.The good news is that all three companies are still growing, even as their share prices are shrinking. They are very different businesses with strong brands and sticky customer loyalty. All three may be market laggards lately, but let's take a closer look at all of them before I tell you the one that I would buy in September.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 26 580,00 2,39% MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
MercadoLibre Inc 1 732,80 0,23% MercadoLibre Inc
Netflix Inc. 71,07 -0,52% Netflix Inc.
Tesla 312,15 1,46% Tesla

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Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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