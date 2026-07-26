Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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26.07.2026 16:30:00
Netflix: Record Buybacks, Rising Margins, and a Slate in Need of a Refresh
Netflix (NASDAQ: NFLX) shares fell 8% after its second-quarter report on July 16, yet the streaming giant is on pace for its most profitable year ever. The company spent nearly $5 billion on stock buybacks, its largest quarterly repurchase activity on record, and management reloaded its buyback authorization to $27 billion.All of this comes at a time when investors appear disinterested, even as shares trade for less than 20 times earnings. The stock is down nearly 50% from last year's high, weighed down by a valuation rerating and concerns that user engagement is softening against rising competition from short-form video, podcasts, gaming, and other streamers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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