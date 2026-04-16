Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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17.04.2026 00:58:00

Netflix: Reed Hastings geht - Aktie fällt

Nach der gescheiterten Übernahme von Warner Brothers muss Netflix umdenken. Nun verliert der Konzern auch noch seinen Mitgründer Reed Hastings – und enttäuscht Anleger mit seiner Gewinnprognose.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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