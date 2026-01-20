Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 15:24:00
Netflix: Streamingdienst will Kaufpreis für Warner cash bezahlen
Nächster Schritt in der Bieterschlacht um Warner Bros.: Netflix will das Unternehmen nun nicht mehr mithilfe von eigenen Aktien kaufen, sondern den gesamten Betrag monetär begleichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
