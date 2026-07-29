Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
29.07.2026 15:17:00
Netflix: The Days of Rapid Growth Are Over
When Netflix (NASDAQ: NFLX) reported its financial results for the second quarter, shares initially sold off. Revenue had increased 13.4% year over year to $12.6 billion, but this figure came in below Wall Street forecasts.Investors must understand that this streaming stock is now in a different phase of its life cycle. The days of rapid growth are over for Netflix.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
27.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
21.07.26
|Jim Cramer hält Netflix nach dem Kursrutsch für attraktiv bewertet (finanzen.at)
|
21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
20.07.26
|Nach Kurseinbruch der Netflix-Aktie - Optimisten sehen Chance (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)