Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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29.07.2026 15:17:00

Netflix: The Days of Rapid Growth Are Over

When Netflix (NASDAQ: NFLX) reported its financial results for the second quarter, shares initially sold off. Revenue had increased 13.4% year over year to $12.6 billion, but this figure came in below Wall Street forecasts.Investors must understand that this streaming stock is now in a different phase of its life cycle. The days of rapid growth are over for Netflix.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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