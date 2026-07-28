Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 10:49:00

Netflix: Time to Buy the Post-Earnings Dip?

In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Jeff Santoro talk through the latest from Netflix (NASDAQ: NFLX) after earnings guidance sent the stock falling. At a 52-week low, we see opportunity, but also reasons to be cautious.*Stock prices used were from the afternoon of Jul. 17, 2025. The video was published on Jul. 28, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Netflix Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

mehr Analysen
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!