Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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28.07.2026 10:49:00
Netflix: Time to Buy the Post-Earnings Dip?
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Jeff Santoro talk through the latest from Netflix (NASDAQ: NFLX) after earnings guidance sent the stock falling. At a 52-week low, we see opportunity, but also reasons to be cautious.*Stock prices used were from the afternoon of Jul. 17, 2025. The video was published on Jul. 28, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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20.07.26
|Nach Kurseinbruch der Netflix-Aktie - Optimisten sehen Chance (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
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|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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