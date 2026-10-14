Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.10.2026 20:26:00
Netflix: Videostreamingdienst streicht rund tausend Jobs
Beim Streamingkonzern Netflix sollen weltweit sechs Prozent der Stellen wegfallen. Die Chefs begründen das mit Disziplin und Prioritätensetzung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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