Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Investitionspflicht?
|
26.01.2026 20:19:00
Netflix-Aktie etwas schwächer: Deutsche Regierung streitet über Vorgaben für Streaming-Anbieter
Finanzministerium will Vorgaben machen
Der Konflikt soll auch Thema im Koalitionsausschuss am Mittwoch werden. Je nach Ergebnis könnte Unmut der US-Regierung drohen.
"Wir wollen mit einer gesetzlich verankerten Investitionsverpflichtung dafür sorgen, dass insbesondere die internationalen Streamingdienste einen festen Anteil ihrer in Deutschland erzielten Umsätze in deutsche und europäische Produktionen reinvestieren", heißt es aus dem Finanzministerium. "Zusätzlich soll sichergestellt werden, dass die Rechte an deutschen Produktionen hierzulande versteuert werden."
Im Ministerium sieht man sich in diesen Plänen durch den Koalitionsvertrag bestärkt, in dem sich CDU, CSU und SPD vorgenommen haben: "Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Filmstandorts Deutschland durch eine zeitnahe Reform der Filmförderung verbessern, bestehend aus einem steuerlichen Anreizsystem sowie einer Investitionsverpflichtung."
Weimer setzt auf Freiwilligkeit
Noch im August hatte Weimer "ein effektives und ausgewogenes Investitionsverpflichtungsgesetz" angekündigt. "Wir befürworten eine Investitionsverpflichtung der Streaming-Anbieter über freiwillige Selbstverpflichtungen", erklärt ein Sprecher des Staatsministers nun.
Der Staatsminister sei skeptisch bei einem Gesetz, das Zwangsinvestitionen vorsehe, konkret sehe man hier vier Probleme. So würde dies zu einem "erheblichen Bürokratieausbau und Kosten" sowohl für Fernsehsender als auch Streaming-Dienste führen. Zudem drohten Klagen der Betroffenen und rechtliche Risiken.
Reichen die Zusagen?
Das Europarecht lasse zudem eine Absicherung der Investitionen speziell in Deutschland gar nicht zu, so der Sprecher. "Wir würden damit also Netflix & Co. zu Investitionen zwingen, die sie auch in Ungarn oder Spanien erbringen könnten." Und: "Viertens würde ein Zwangsinvestitionsgesetz den Handelskonflikt mit den USA weiter verschärfen. Die amerikanische Regierung hat das bereits sehr deutlich gemacht."
Alle marktstarken US-Streamingdienst sowie private und öffentlich-rechtliche Sender hätten "belastbare freiwillige Investitionszusagen (von 15 Mrd. Euro) für die nächsten fünf Jahre" vorgelegt, so der Sprecher.
Doch an dieser Belastbarkeit zweifelt man im Finanzministerium. "Eine freiwillige Selbstverpflichtung würde anders als eine gesetzliche Verpflichtung keine entsprechende Transparenz, keine wirtschaftliche Planungssicherheit und keine verbindliche Durchsetzbarkeit ermöglichen", heißt es dort.
Die an der NASDAQ gelistete Netflix-Aktie verliert zeitweise 0,37 Prozent auf 85,81 Dollar.
/hrz/DP/jha
BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26