Netflix-Aktie fällt zurück: Fans von 'The Crown' können finale Staffel ab 16. November sehen

Ab Mitte November können Fans der britischen Royalserie "The Crown" die finale Staffel sehen.

Die ersten vier Folgen seien ab dem 16. November abrufbar, die Folgen fünf bis zehn ab dem 14. Dezember, teilte Netflix am Montag mit. In den ersten Folgen der sechsten Staffel gehe es um das Leben von Queen Elizabeth II. (Imelda Staunton) in den Jahren 1997 bis 2005, während der Amtszeit des Premierministers Tony Blair (Bertie Carvel). Ein weiterer Fokus liege auf dem Leben von Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki), ihrer Beziehung zu Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) und dem Tod der beiden.

In den späteren Folgen gehe es um den Umgang mit dem Tod von Prinzessin Diana, das Goldene Thronjubiläum der Königin, die Hochzeit von Prinz Charles (Dominic West) und Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) sowie das neue, junge Paar: Prinz William (Ed McVey) und Kate Middleton (Meg Bellamy).

Die Netflix-Aktie verbuchte im NASDAQ-Handel ein Plus bevor sie zurückfällt und zeitweise 2,17 Prozent auf 377,57 US-Dollar verliert.

