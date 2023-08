Netflix-Aktie gewinnt: Test für Cloud-Gaming läuft in Großbritannien und Kanada an

In Großbritannien und Kanada wird nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Games über das Netz gespielt werden können. Ziel sei es, die Technologie zum Spielestreaming und den Controller auf den Prüfstand zu stellen, gab Netflix in einem Blogeintrag am Montag bekannt. Der Test laufe zunächst "mit einer kleinen Anzahl" Nutzer.

In dem Cloud-Test sind zunächst nur zwei Spiele verfügbar. Sie können unter anderem auf TV-Geräten von Samsung und LG sowie Streaming-Boxen unter anderem von Amazon genutzt werden. Auch Windows-PCs und Apples Mac-Computer werden unterstützt. Beim Cloud-Gaming laufen die Spiele nicht auf den Geräten der Nutzern, sondern auf Servern im Netz - und die Daten werden über das Internet übertragen. Das Prinzip setzt eine schnelle Online-Verbindung mit hoher Geschwindigkeit und schnellen Reaktionszeiten voraus. Netflix dürfte zugleich die langjährige Videostreaming-Erfahrung helfen.

Netflix hatte schon vor einigen Jahren den Einstieg ins Geschäft mit Videospielen gestartet, lässt sich aber Zeit. Bereits Ende 2021 hatte der Dienst erste Spiele auf Smartphones für Abonnenten verfügbar gemacht.

Die an der NASDAQ gelistete Netflix-Aktie steigt zeitweise um 0,84 Prozent auf 425,22 Dollar.

/so/DP/mis

LOS GATOS (dpa-AFX)