Anteil erworben 11.02.2026 22:07:05

Netflix-Aktie gibt nach: Aktivistischer Investor stellt sich gegen Warner Bros.-Deal

Netflix-Aktie gibt nach: Aktivistischer Investor stellt sich gegen Warner Bros.-Deal

Der geplante Verkauf der Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO Max von Warner an Netflix sorgt erneut für Schlagzeilen.

Der aktivistische Investor Ancora Holding hat eine Beteiligung von rund 200 Millionen US-Dollar an Warner Bros. Discovery aufgebaut und erklärt, sich gegen die Vereinbarung von Warner zum Verkauf seiner Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO an Netflix aussprechen zu wollen. Nach Ansicht von Ancora hat es Warner versäumt, sich ausreichend mit Paramount Skydance von David Ellison auseinanderzusetzen. Paramount hat ein Gegengebot für den gesamten Konzern vorgelegt, einschließlich der TV-Sender.

Die Aktien von Warner Bros. Discovery schlossen am Mittwoch an der NASDAQ 0,67 Prozent höher bei 27,99 US-Dollar und Titel von Paramount Skydance den Handel mit einem Plus von 1,57 Prozent bei 11,01 US-Dollar beendeten. Dagegen verloren Netflix-Aktien letztlich 3,11 Prozent auf 79,66 US-Dollar.

Dow Jones Newswires

Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com,Netflix

Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 64,71 1,24% Netflix Inc.
Paramount Skydance 8,65 0,00% Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery 23,55 -0,63% Warner Bros. Discovery

