Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Erfolgsserie
|
06.01.2026 17:16:39
Netflix-Aktie gibt nach: 'Emily in Paris' bekommt 6. Staffel
In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily (Lily Collins) aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im vergangenen Monat erschien, spielt außerdem in Rom. Neben Collins sind auch unter anderem Ashley Park als Emily Freundin Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu als ihre Chefin Sylvie sowie Lucas Bravo als gut aussehender Koch Gabriel in der Hit-Serie zu sehen.
Die Serie von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star gehört zu den größten Netflix-Hits. Auch die fünfte Staffel konnte laut Netflix nach ihrem Start innerhalb von elf Tagen 26,8 Millionen Aufrufe verzeichnen. In den Kommentaren drückten Fans ihre Freude über die Verlängerung der Serie aus.
Im Dienstagshandel an der NASDAQ zeigt sich die Netflix-Aktie zeitweise 1,67 Prozent tiefer bei 89,94 US-Dollar.
/ani/DP/mis
PARIS (dpa-AFX)
