Netflix-Aktie im Plus: Deutsche Netflix-Serie 'Liebes Kind' steigt in Top 10 der beliebtesten nicht-englischsprachigen Serien auf

In rund sechseinhalb Wochen (bis Sonntag, 22.10.) wurde der am 7. September veröffentlichte Sechsteiler - internationaler Titel "Dear Child" - schon rund 47,1 Millionen Mal aufgerufen, wie der Streamingdienst am späten Dienstagabend (MESZ) mitteilte. "Liebes Kind" basiert auf dem gleichnamigem Roman von Romy Hausmann, die bei Stuttgart lebt. Drehbuch und Regie teilten sich bei der deutschen Produktion Isabel Kleefeld und Julian Pörksen.

Zum Vergleich: Erfolgreichste Netflix-Serie in derselben Kategorie "TV nicht-englischsprachig" - und auch überhaupt erfolgreichste Netflix-Serie - ist die erste Staffel der Produktion "Squid Game" aus Südkorea (im Herbst 2021 mehr als 265 Millionen Aufrufe). Weitere Titel in den Top Ten nicht-englischer Netflix-Serien sind Staffeln von Serien wie "Haus des Geldes", "Lupin" oder "Elite".

Netflix führt zudem eine Bestenliste für englischsprachige Serien (Platz eins dort ist "Wednesday", gefolgt von der vierten Staffel von "Stranger Things") sowie zwei Listen für Filme (englischsprachig und nicht-englischsprachig). All diese Top-10-Listen von Netflix basieren auf den Aufrufen in den ersten 91 Tagen. Andere längerfristige Abrufzahlen gibt der internationale Streamingdienst nicht preis.

Die Zahl der Aufrufe (views) lässt sich nicht ganz mit einer Zuschauerzahl gleichsetzen. Die Abrufzahl ist eine rechnerische Größe, die sich laut Netflix ergibt, wenn man die angeschauten Stunden durch die Laufzeit der jeweiligen Produktion teilt.

Die düstere Miniserie "Liebes Kind" handelt von Entführungsopfern. Nach einer Flucht versucht der Entführer, sich die Frau und zwei Kinder zurückzuholen. In der fast fünf Stunden dauernden Serie (Laufzeit 4 Stunden und 49 Minuten) spielen unter anderem Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein und Justus von Dohnányi mit.

Der Entertainment-Dienst Netflix hat nach eigenen Angaben 238 Millionen zahlende Mitglieder in mehr als 190 Ländern. Der Abo-Dienst hat Serien, Filme, Dokus, Reality- und Comedy-Formate in zahlreichen Sprachen im Angebot.

Top 10 der populärsten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien - Stand 22. Oktober 2023:

01 "Squid Game" - 265,2 Mio views

02 "Haus des Geldes" - Staffel 4: 106 Mio

03 "Lupin", Staffel 1 - 99,5 Mio

04 "Haus des Geldes", Staffel 5 - 99,2 Mio

05 "Haus des Geldes", Staffel 3 - 80 Mio

06 "Lupin", Staffel 2 - 68,4 Mio

07 "Wer hat Sara ermordet?", Staffel 1 - 58,4 Mio

08 "All of Us Are Dead", Staffel 1 - 55,5 Mio

09 "Elite", Staffel 3 - 50,0 Mio

10 "Liebes Kind" - 47,1 Mio

Am Mittwoch notiert die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,18 Prozent höher bei 414,47 US-Dollar.

