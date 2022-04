Netflix-Aktie in Rot: Bill Ackman wirft Netflix-Beteiligung aus dem Depot - Millionen-Verlust

A A Drucken

Der milliardenschwere Investor William Ackman hat über seinen Hedgefonds eine eingegangene Beteiligung an der Netflix Inc wieder verkauft.

Er verbuchte damit einen Verlust von etwa 400 Millionen US-Dollar, nachdem die Aktien des Streamingdienstes ihren größten Tagesverlust seit 2004 verzeichneten. Ackman teilte mit, sein Fonds Pershing Square habe "das Vertrauen in unsere Fähigkeit verloren, die Zukunftsaussichten des Unternehmens vorherzusagen." Er sagte, er habe versucht, "sofort zu handeln", als er neue Informationen über die Investition entdeckte, die nicht mit seiner ursprünglichen These übereinstimmten. Netflix hatte am späten Dienstag enttäuschende Ergebnisse für sein jüngstes Quartal gemeldet und mitgeteilt, das Unternehmen habe Abonnenten verloren, was viele Analysten und Investoren schockierte. Das Unternehmen kündigte außerdem an, sein reines Abonnementmodell zu ändern und Werbung einzubinden. Ackman gestand ein, dass der Verlust aus der Investition die Rendite von Pershing für das Jahr um 4 Prozentpunkte belastet. Der jüngste Ergebnisbericht löste einen steilen Ausverkauf bei den Aktien des Streaming-Unternehmens aus. Netflix-Aktien fielen um 35 Prozent. Im NASDAQ-Handel geht es für das Netflix-Papier stellenweise 5,30 Prozent abwärts auf 214,21 US-Dollar. Von Gunjan Banerji NEW YORK (Dow Jones)

Bildquelle: Netflix,XanderSt / Shutterstock.com,Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times