Netflix-Aktie kaum verändert: Streaming-Marktführer präsentiert starke Zahlen

Der Streaming-Marktführer Netflix hat am Donnerstag die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus.

Beim Gewinn je Aktie (EPS) verzeichnete das Unternehmen einen Wert von 1,23 US-Dollar. Damit schlug der Konzern die durchschnittlichen Analystenschätzungen, die im Vorfeld bei 0,762 US-Dollar je Aktie gelegen hatten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem Netflix noch einen Gewinn von 0,660 US-Dollar je Aktie eingenommen hatte, steigerte sich das Ergebnis somit.

Beim Umsatz übertraf der Konzern die Markterwartungen der Experten. Während die Analysten im Schnitt mit Erlösen in Höhe von 12,18 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten, belief sich der tatsächliche Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel auf 12,25 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, als noch 10,38 Milliarden US-Dollar in den Büchern standen, entspricht dies einer Steigerung. Damit erfüllte Netflix das prognostizierte Wachstumsziel der Experten.

Mit Blick auf das gesamte Fiskaljahr bleiben die Prognosen der Marktbeobachter weiterhin ein wichtiger Gradmesser für die Anleger. Für das laufende Jahr rechnen Analysten derzeit mit einem durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,19 US-Dollar, nachdem im Vorjahr 2,53 US-Dollar je Aktie erzielt worden waren. Beim Jahresumsatz gehen 48 Analysten derweil von einem Anstieg auf durchschnittlich 51,35 Milliarden US-Dollar aus, was ein deutliches Plus im Vergleich zu den 45,27 Milliarden US-Dollar des Vorjahres bedeuten würde.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at