Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Fortsetzung
|
13.03.2026 14:35:00
Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' erhält Fortsetzung
"Als koreanische Filmemacherin erfüllt es mich mit großem Stolz, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Figuren sehen möchte", erklärte Regisseurin Kang laut Netflix. "Diese Figuren sind für uns wie Familie, ihre Welt ist zu unserer zweiten Heimat geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben", fügte Appelhans hinzu.
KPop Demon Hunters ist für zwei Oscars nominiert
Der Film erschien im Juni 2025 - und wurde laut Netflix inzwischen über 500 Millionen Mal angesehen, was ihn laut dem Streaminganbieter zum beliebtesten Film aller Zeiten macht. Der Film handelt von einer Girlgroup namens Huntr/x, deren Sängerinnen auch böse Dämonen jagen. Ihre Widersacher sind eine Boyband, die Saja Boys, bei denen es sich um verkleidete Dämonen handelt.
Aber der Film stürmte nicht nur die Netflix-Charts: Der Song "Golden" aus dem Film eroberte in Deutschland und den USA die Chartspitzen. Das Stück wurde als erster K-Pop-Song überhaupt mit einem Grammy ausgezeichnet und könnte dieses Wochenende einen Oscar gewinnen. Der Film ist auch in der Kategorie "Bester Animationsfilm" nominiert.
/fdu/DP/stk
BERLIN (dpa-AFX)
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