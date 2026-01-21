Netflix Aktie

Streamingriese mit Bilanz 21.01.2026 06:20:00

Netflix-Aktie reagiert dennoch mit starken Verlusten auf Gewinnsprung

Am Dienstag nach US-Börsenschluss öffnete Netflix seine Bücher. So fiel die Bilanz des Streaminggiganten aus und so reagiert die Aktie.

Netflix hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Bilanz veröffentlicht. Im vierten Geschäftsquartal 2025 verbesserte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 0,430 US-Dollar auf 0,56 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,552 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.
Im Gesamtjahr zog das EPS von 1,98 US-Dollar auf 2,53 US-Dollar an, hier hatten die Analystenerwartungen im Vorfeld bei 2,58 US-Dollar je Aktie gelegen.

Auch der Umsatz entwickelte sich positiv: Nach 10,19 Milliarden US-Dollar an Erlösen im vierten Quartal 2024 fuhr Netflix nun einen Umsatz von 12,05 Milliarden US-Dollar ein und konnte die Markterwartungen (11,97 Milliarden US-Dollar) damit schlagen.
Im Gesamtjahr erwirtschaftete Netflix einen Umsatz von 45,18 Milliarden US-Dollar nach 39,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und Analystenschätzungen von 45,10 Milliarden US-Dollar.

Die Netflix-Aktie zeigt sich nach der Bilanzveröffentlichung an der NASDAQ 3,76 Prozent schwächer bei 83,78 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

