Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Streamingriese mit Bilanz
|
21.01.2026 06:20:00
Netflix-Aktie reagiert dennoch mit starken Verlusten auf Gewinnsprung
Netflix hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Bilanz veröffentlicht. Im vierten Geschäftsquartal 2025 verbesserte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 0,430 US-Dollar auf 0,56 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,552 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.
Im Gesamtjahr zog das EPS von 1,98 US-Dollar auf 2,53 US-Dollar an, hier hatten die Analystenerwartungen im Vorfeld bei 2,58 US-Dollar je Aktie gelegen.
Auch der Umsatz entwickelte sich positiv: Nach 10,19 Milliarden US-Dollar an Erlösen im vierten Quartal 2024 fuhr Netflix nun einen Umsatz von 12,05 Milliarden US-Dollar ein und konnte die Markterwartungen (11,97 Milliarden US-Dollar) damit schlagen.
Im Gesamtjahr erwirtschaftete Netflix einen Umsatz von 45,18 Milliarden US-Dollar nach 39,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und Analystenschätzungen von 45,10 Milliarden US-Dollar.
Die Netflix-Aktie zeigt sich nach der Bilanzveröffentlichung an der NASDAQ 3,76 Prozent schwächer bei 83,78 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06:34
|ROUNDUP: Netflix will stärker bei Hochkant-Videos mitmischen (dpa-AFX)
|
20.01.26
|Netflix highlights industry competition as it seeks Warner Bros deal approval (Financial Times)
|
20.01.26
|Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26