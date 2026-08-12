Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|True Crime
|
12.08.2026 17:05:00
Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt
Netflix hatte die Serie über den Mordfall am 29. Juli veröffentlicht. Kurz davor war bekanntgeworden, dass der wegen Mordes an vier Studenten zu lebenslanger Haft verurteilte Mann sein Geständnis zurückziehen will.
Sein Geständnis habe auf "falschen Versprechen und eklatanten Falschinformationen" beruht, erklärte er in einer Stellungnahme an die "New York Times" aus dem Gefängnis. Deshalb habe er einen Antrag zur Wiedereröffnung des Verfahrens eingereicht.
Vier Studenten im November 2022 in ihrem Wohnhaus erstochen
Der Fall hatte im November 2022 die USA schockiert. Die Studierenden - drei Frauen und ein Mann - waren 20 und 21 Jahre alt, als sie in ihrem Wohnhaus erstochen wurden. Der zu vierfacher lebenslanger Haft verurteilte Mann, ein früherer Kriminologie-Doktorand, bekannte sich schuldig. Deshalb gab es keinen ausführlichen Prozess.
Die Staatsanwaltschaft hatte vor Gericht Beweise vorgelegt, darunter eine am Tatort gefundene Messerscheide mit der DNA des Verdächtigen. Der Verurteilte sagte der "New York Times" zufolge, er sei nicht besorgt darüber, dass ihm bei einer Verurteilung in einem neuen Verfahren die Todesstrafe drohen könnte. Er wollte sich in dem Interview der Zeitung nicht zu den von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweisen äußern.
In Doku kommen Ermittler und Angehörige zu Wort
In der Netflix-Doku wird die aktuelle Wendung nicht aufgegriffen. Stattdessen kommen in den drei Folgen Angehörige und Ermittler zu Wort. Gezeigt werden etwa Bodycam-Aufnahmen der Polizisten und Überwachungsvideos, mit denen die Ermittler dem Mann auf die Spur kamen. 2025 war bereits bei Prime Video die Doku-Serie "Eine Nacht in Idaho. Die College-Morde" erschienen.
Die an der NASDAQ gelistete Netflix-Aktie fällt zeitweise um 1,44 Prozent auf 73,71 Dollar.
/sza/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
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