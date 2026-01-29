Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Schwarzhumorige Serie
|
29.01.2026 21:51:00
Netflix-Aktie schwächer: Dritte Staffel von "Achtsam Morden" bereits in Planung
Die erste Staffel, die Ende Oktober 2024 rauskam, war laut Netflix nicht nur in Deutschland ein Publikumshit. Die Serie nach der gleichnamigen Bestsellerreihe von Karsten Dusse erreichte in Dutzenden Ländern die Netflix-Wochen-Top-10.
In Staffel zwei hat Björn Diemel (Schilling) scheinbar sein Leben im Griff: Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau und arbeitet als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam von der Bildfläche verschwinden ließ. Dennoch spürt Diemel innere Unruhe. Sein Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Peter Jordan) klärt auf: Schuld daran sei "sein inneres Kind".
Im NASDAQ-Handel verliert die Netflix-Aktie zeitweise 1,84 Prozent auf 83,08 US-Dollar.
/gth/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
