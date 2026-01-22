Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Analysteneinschätzung
|
22.01.2026 21:18:38
Netflix-Aktie sinkt: "Outperform"-Rating bekräftigt - Bernstein-Einstufung
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix.
Im NASDAQ-Handel verliert die Netflix-Aktie zeitweise 2,3 Prozent auf 83,40 US-Dollar.
/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Netflix,dennizn / Shutterstock.com,XanderSt / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Netflix says Paramount bid ‘doesn’t pass sniff test’ as Warner battle intensifies (Financial Times)
|
21.01.26
|Netflix-Aktie reagiert dennoch mit starken Verlusten auf Gewinnsprung (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gewinne in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)