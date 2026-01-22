Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysteneinschätzung 22.01.2026 21:18:38

Netflix-Aktie sinkt: "Outperform"-Rating bekräftigt - Bernstein-Einstufung

Netflix-Aktie sinkt: "Outperform"-Rating bekräftigt - Bernstein-Einstufung

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" belassen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix.

Im NASDAQ-Handel verliert die Netflix-Aktie zeitweise 2,3 Prozent auf 83,40 US-Dollar.

/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient

Bildquelle: Netflix,dennizn / Shutterstock.com,XanderSt / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

mehr Nachrichten