Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
10.09.2025 14:25:39
Netflix-Aktie sinkt: Serie "Wednesday" kehrt an die Chart-Spitze zurück
In 81 TV-Märkten war "Wednesday" laut Netflix der Spitzenreiter. Global verdrängte die Serie um die Monster jagende Internatsschülerin und ihre schrullige Familie wieder den kurzzeitigen Spitzenreiter der vergangenen Woche, die romantische Coming-of-Age-Serie "My Life With the Walter Boys".
Wednesday (Jenna Ortega) jagt in der neuen Staffel einen bösen Menschen, der die Macht hat, Vogelschwärme als mörderische Waffen zu benutzen. Zugleich wird sie von Vorahnungen geplagt, dass sie den Tod ihrer besten Freundin Enid (Emma Myers) auslösen wird. Mit dabei im prominenten Cast ist auch Popstar Lady Gaga. Die Sängerin spielt eine Lehrerin der Nevermore Academy.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Netflix-Aktie zeitweise 0,46 Prozent tiefer bei 1.257,40 US-Dollar.
/bok/DP/men
BERLIN (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|02.09.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
