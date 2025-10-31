Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Beteiligungsprogramm
|
31.10.2025 08:37:00
Netflix-Aktie stärker: Aktiensplit 10:1 voraus - Übernahme von Warner Bros. Discovery?
So reagiert die Netflix-Aktie
Die Aktien von Netflix stehen am Freitag mit mehreren Unternehmensnachrichten im Blick. So beschloss der Verwaltungsrat einen Aktiensplit von Zehn zu Eins. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen.
Zum anderen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Netflix eine Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts von Warner Bros. Discovery prüft. Beide Nachrichten wurden am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht. Im nachbörslichen Handel legten die Titel in einer ersten Reaktion um 3,19 Prozent auf 1.123,70 US-Dollar zu.
Experte Laurent Yoon vom US-Analysehaus Bernstein Research äußerte sich skeptisch zu der Agenturmeldung. Discovery würde dem Streamingriesen nicht viele Neukunden bescheren. Mehr als 90 Prozent der Abonnenten des Warner-Streamingdienstes HBO Max seien bereits Netflix-Kunden.
Daher stelle sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, 10 bis 15 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung für einen solchen Deal aufzuwenden, nur um das Risiko zu verringern und vielleicht ein klein wenig zusätzliches Potenzial zu schaffen. Nach "nicht ganz so hervorragenden" Geschäftszahlen für das dritte Quartal erscheine eine Übernahme des Filmgeschäfts von Warner Bros dann doch nicht mehr so weit hergeholt. So hatten Investoren sehr enttäuscht auf die jüngsten Zahlen reagiert; der Aktienkurs war deutlich gefallen.
Die Anteilsscheine von Warner Bros. Discovery gewannen am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel 1,3 Prozent.
/he/zb
LOS GATOS (dpa-AFX)
