Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Preissprung
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27.03.2026 17:14:00
Netflix-Aktie tiefer: Preiserhöhung in den USA - droht der nächste Schritt in Deutschland?
• Deutschland bislang ohne Anpassung, Preise seit zwei Jahren stabil
• Analysten sehen weiter Aufwärtspotenzial für die Aktie
Netflix erhöht Preise in den USA erneut
Für US-Kunden wird Netflix teurer. Wie CNBC berichtet, hat der Streaming-Konzern seine Preise über alle Abo-Stufen hinweg angehoben. Das werbefinanzierte Modell kostet nun 8,99 US-Dollar im Monat, das Standard-Abo 19,99 US-Dollar und das Premium-Angebot 26,99 US-Dollar.
Auch Zusatznutzer sind betroffen. Für zusätzliche Mitglieder außerhalb des Haushalts verlangt Netflix künftig bis zu 9,99 US-Dollar monatlich. Die Maßnahme kommt nicht überraschend. Laut CNBC verweist das Unternehmen seit Jahren darauf, dass höhere Preise notwendig seien, um neue Inhalte zu finanzieren. Der Konzern investiert massiv, unter anderem in Live-Events und neue Formate wie Video-Podcasts.
Preise als zentraler Wachstumstreiber
Die Strategie dahinter ist klar. Laut MarketWatch spielen Preiserhöhungen eine zunehmend wichtige Rolle für das Wachstum, da der US-Markt bereits stark erschlossen ist.
MarketWatch geht davon aus, dass zusätzliche Abonnenten künftig weniger stark zum Umsatzwachstum beitragen werden. Stattdessen rücken Preisanpassungen in den Mittelpunkt. Für 2026 erwartet Netflix einen Umsatz zwischen 50,7 und 51,7 Milliarden US-Dollar, getragen von steigenden Preisen, mehr Nutzern und einem deutlich wachsenden Werbegeschäft.
Gleichzeitig sehen die Analysten auch Grenzen. Eine zu schnelle Abfolge von Preiserhöhungen könnte dazu führen, dass mehr Nutzer in günstigere, werbefinanzierte Modelle wechseln. Das würde die Erlöse pro Kunde unter Druck setzen.
Deutschland noch verschont
In Deutschland hat Netflix bislang nicht nachgezogen. Wie heise online berichtet, wurden die Preise hier zuletzt vor rund zwei Jahren angepasst.
Aktuell kostet das Standard-Abo mit Werbung fünf Euro pro Monat, das werbefreie Modell liegt bei 14 Euro und das Premium-Abo 20 Euro im Monat. Verglichen zu der Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten wirkt das weiterhin moderat. Genau das könnte mittelfristig zum Thema werden. Eine Anpassung in Europa ist zwar nicht angekündigt, erscheint aber angesichts der Entwicklung in den USA durchaus möglich.
So reagieren Anleger und Analysten
An der Börse sorgt die Preiserhöhung bislang nicht für Unruhe. Die Netflix-Aktie legte tags zuvor um 1,13 Prozent auf 93,32 US-Dollar zu und zeigt sich am Freitag kaum verändert. Im NASDAQ-Handel geht es zeitweise um moderate 0,13 Prozent auf 93,20 US-Dollar nach unten. Seit Jahresbeginn schlägt nur ein zartes Plus zu Buche.
Der Blick auf die Analysten zeichnet ein klares Bild. Laut TipRanks empfehlen 31 von 40 Experten die Aktie zum Kauf, während 9 zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 115,28 US-Dollar und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent.
Die Kombination aus steigenden Preisen und wachsendem Werbegeschäft bleibt damit ein zentraler Treiber für die Bewertung des Unternehmens.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
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