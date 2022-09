Netflix-Aktie: Tod von Elizabeth II. lässt wohl Zuschauerzahl von 'The Crown' steigen

Der Tod von Elizabeth II. hat einem Medienbericht zufolge die Zuschauerzahl der Netflix-Serie "The Crown" nach oben schnellen lassen.

Wie das Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf Zahlen des Analyse-Unternehmens Whip Media berichtete, stieg die Zahl in Großbritannien am vergangenen Wochenende (11. bis 13. September) deutlich. Von einer ähnlichen Entwicklung berichtete das Magazin in den USA und anderen Ländern.

Seit 2016 inszeniert Netflix in seiner preisgekrönten Serie das Leben der britischen Royals. Die beiden ersten Staffeln handeln von den jungen Jahren der Queen zwischen Familienskandalen und politischen Krisen. In der anstehenden fünften Staffel geht es voraussichtlich ab November 2022 um die frühen 1990er Jahre, in denen sich die Beziehung von Prinz Charles und Lady Diana weiter verschlechterte.

LONDON (dpa-AFX)