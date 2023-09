Netflix-Aktie vorbörslich höher: Deutsche Thriller-Serie landet auf der Netflix-Hitliste

In gut zehn Tagen (bis Sonntag, 17.9.) wurde der am 7. September veröffentlichte Sechsteiler - internationaler Titel "Dear Child" - schon rund 25 Millionen Mal aufgerufen, wie der Streamingdienst mitteilte. Die Serie steht laut Netflix schon zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins der weltweiten Rangliste der nicht-englischsprachigen Serien und befand sich demnach in mehr als 90 Ländern in den TV-(Serien-)Top 10.

Die Zahl der Aufrufe (views) lässt sich nicht ganz mit einer Zuschauerzahl gleichsetzen. Die Abrufzahl ist eine rechnerische Größe, die sich laut Netflix ergibt, wenn man die angeschauten Stunden durch die Laufzeit der jeweiligen Produktion teilt. "Liebes Kind" basiert auf dem gleichnamigem Roman von Romy Hausmann, die bei Stuttgart lebt. Drehbuch und Regie teilten sich Isabel Kleefeld und Julian Pörksen.

Die Serie handelt von Entführungsopfern. Nach einer Flucht versucht der Entführer, sich die Frau und zwei Kinder zurückzuholen. In der fast fünf Stunden dauernden Serie spielen unter anderem Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein und Justus von Dohnányi mit.

Die Netflix-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,08 Prozent auf 396,50 US-Dollar.

