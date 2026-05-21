Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Romantische Komödie
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21.05.2026 20:49:09
Netflix-Aktie zieht an: 'Emily in Paris' wird nach sechster Staffel nicht fortgesetzt
Darin erklärt Emily-Darstellerin Lily Collins (37), dass die finalen Episoden derzeit gedreht würden. Collins kündigte außerdem an, die sechste Staffel werde Fans alles bieten, was sie an der Show lieben, und als finales Kapitel in Emilys Abenteuer dienen. In den Kommentaren drückten Fans ihre Trauer über das Ende der Serie aus.
In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im Dezember 2025 erschien, spielte außerdem in Rom und Venedig. Medienberichten zufolge soll für die sechste Staffel auch in Griechenland und Monaco gedreht werden. Neben Collins sind unter anderem Ashley Park als Emilys Freundin Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu als ihre Chefin Sylvie sowie Lucas Bravo als gut aussehender Koch Gabriel zu sehen.
Die Serie von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star gehört zu den größten Netflix-Hits. Auch die fünfte Staffel konnte laut Netflix nach ihrem Start innerhalb von elf Tagen 26,8 Millionen Aufrufe verzeichnen.
Die an der NASDAQ gelistete Netflix-Aktie klettert zeitweise um 2,14 prozent auf 89,98 Dollar.
/mkk/DP/he
PARIS (dpa-AFX)
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