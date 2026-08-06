MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
06.08.2026 19:17:00
Netflix and MercadoLibre Are Underperforming the S&P 500. Here's the 1 Stock I'd Buy in August.
Earnings season is a time for redemption, but sometimes even classic growth stocks can't seem to do enough to please the market. In a year when consumer-facing platforms are thriving, MercadoLibre (NASDAQ: MELI) and Netflix (NASDAQ: NFLX) are falling behind, trading 11% and 21% lower in 2026, respectively. It's a sharp contrast to the market's double-digit percentage rise this year.And their latest quarterly updates didn't help turn sentiment around. MercadoLibre is sliding on Thursday after posting its latest results. Netflix also stumbled after disappointing investors last month.Let's take a look at both stocks that are underperforming the market this year. I happen to own both, but let's break down where each company is now before I let you know the one that I'm considering adding more of later this month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: MercadoLibre öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: MercadoLibre gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|23 900,00
|-5,31%
|MercadoLibre Inc
|1 567,00
|-0,38%
|Netflix Inc.
|64,25
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.