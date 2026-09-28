Paramount Skydance Aktie

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WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042

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28.09.2026 17:03:00

Netflix and Paramount Skydance Are Both Down Over 20%. Here's the 1 to Buy With $500 and Never Look at Again.

Content may still be king, but the two players in the recent real-life game of thrones aren't doing so well. Netflix (NASDAQ: NFLX) initially succeeded in striking a buyout deal for Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) late last year, only to see Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) wrestle it away earlier this year.

Netflix is down 24% in 2026. Paramount Skydance has fallen 26%. The winner and the loser of the Warner Bros. Discovery bidding battle both lost the war? Let's size up the opportunity behind both sell-offs before deciding which one is worthy of the next $500 you have to put to work in the stock market.

Image source: Getty Images.

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Paramount Skydance 8,93 2,47% Paramount Skydance

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