ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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28.10.2026 08:48:02
Netflix and ServiceNow Have Fallen More Than 30% From Their Records. Both Are Stocks to Buy and Hold Through 2030.
Netflix (NASDAQ:NFLX) stock trades near $64 as I write. It hasn't closed this low since August 2024, and it's about 52% below its June 2025 record of $133.91.
ServiceNow (NYSE:NOW) has held up better lately. Still, shares near $158 remain about 32% off their January 2025 record close.
Drops this big can be a warning. But in both cases, I think the business kept moving in the right direction while the stock went the other way. And I think each gives investors a specific number to track on the way to 2030.
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