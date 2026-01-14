Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
14.01.2026 09:12:00
Netflix bereitet verbessertes Angebot für Warner Bros. vor
Im Wettbieten um Warner Bros. will Netflix nun offenbar nachlegen: Berichten zufolge bereitet das Unternehmen ein stärkeres Cash-Angebot vor. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
