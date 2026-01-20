Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 13:47:00
Netflix bolsters its bid for Warner Bros. by making it all cash
The change addresses one of Paramount’s arguments of why its buyout bid was better than that of Netflix — it didn’t include stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
