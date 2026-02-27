Bros Aktie

Bros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1148011034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 11:52:12

Netflix bows out of Warner Bros. bid, Paramount set to win

Netflix has dropped out of a bid for Warner Bros, paving the way for Paramount Skydance to acquire its renowned Hollywood rival. The takeover will significantly change the Hollywood and US media landscape.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bros Holding Co

mehr Nachrichten