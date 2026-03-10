Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
10.03.2026 19:03:20
Netflix bows out of Warner Bros. bid, Paramount set to win
Netflix has dropped out of a bid for Warner Bros, paving the way for Paramount Skydance to acquire its renowned Hollywood rival. The takeover will significantly change the Hollywood and US media landscape.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|21,00
|-0,94%
|Netflix Inc.
|82,26
|-1,27%
