Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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23.04.2026 14:32:44
Netflix buying back US$25 billion in stock after share decline
The announcement comes days after the company reported disappointing financial resultsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Barclays Capital
|17.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
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|17.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
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|08.04.26
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|Netflix Halten
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|Netflix Inc.
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