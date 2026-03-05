Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Calls It Quits on Warner Bros. Acquisition. Is the Stock a Buy?
In what will likely go down as one of the more drama-filled acquisition sagas in recent years, it finally looks as if Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) has emerged as the winner in the battle over who would acquire Warner Bros. (NASDAQ: WBD).In a statement, Netflix (NASDAQ: NFLX) announced that Warner Bros.' board of directors informed the firm that Paramount's recently enhanced offer is a "superior proposal." Netflix also stated it would not match Paramount's bid, paving the way for Paramount to acquire Warner Bros., though the deal will still require regulatory approval.Given that Netflix will not be able to acquire certain assets from Warner Bros., an effort the company spent months trying to get done, where does that leave Netflix? Is the stock a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
