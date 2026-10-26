Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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26.10.2026 14:45:00
Netflix Co-CEO Greg Peters Just Said "We Know That We Can Do Better" When It Comes to U.S. Engagement. Should Investors Be Worried?
Streaming giant Netflix (NASDAQ: NFLX) recently reported third-quarter earnings per share that was ahead of Wall Street consensus estimates -- while revenue came in line. However, investors came away disappointed after management said it expects full-year revenue of $51.1 billion, at the lower end of its outlook and slightly below consensus estimates.
Netflix attributed the softness to weaker ad revenue due to a slower-than-expected release of certain ad product capabilities. Still, the crux of the debate on Netflix, and likely overhang on the stock, concerns user engagement amid shifting consumer preferences.
During Netflix's third-quarter earnings call, Co-CEO Greg Peters told analysts, "We know that we can do better" when it comes to U.S. engagement. Should investors be worried?
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