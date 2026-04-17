Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.04.2026 02:21:07
Netflix co-founder Hastings exits as streaming pioneer hunts for growth
[LOS ANGELES] Netflix Chairman Reed Hastings is quitting the streaming service he co-founded 29 years ago.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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