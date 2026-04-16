Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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16.04.2026 22:45:17
Netflix co-founder Reed Hastings to step down as chairman
Hastings set up the company in 1997, when it rented DVDs to customers and delivered by post.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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