A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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21.10.2026 00:03:12
Netflix Cut Its Ad Revenue Forecast by $300 Million. Does That Matter More Than Its Earnings Beat?
Netflix (NASDAQ:NFLX) released third-quarter earnings after hours on Tuesday, and it was another disappointment for investors. The stock was trading down 6% after hours.
While its headline numbers were slightly ahead of expectations, Netflix's engagement remained weak, and its trend of slowing growth continued. In fact, the company reported its slowest top-line growth in three years, and it expects it to continue to moderate in the fourth quarter.
Overall revenue rose 11.8% to $12.87 billion, which matched expectations, while its operating margin came in at 34% due to the timing of its content spend. On the bottom line, earnings per share improved from $0.59 to $0.87, beating estimates of $0.82.
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