Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
12.03.2026 20:05:21
Netflix Cuts Dozens Of Product Team Jobs Amid Internal Restructuring
This article Netflix Cuts Dozens Of Product Team Jobs Amid Internal Restructuring originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!